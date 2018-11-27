ООН: женщин чаще убивают члены семьи, мужчин — незнакомцы

Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM Из 87 000 женщин и девочек, убитых по всему миру в 2017 году, более половины погибли от рук партнеров или членов семьи, сообщается в новом докладе ООН.

«50 000 женщин были убиты руками своих партнеров или членов семьи, согласно новому исследованию, — пишет в своем блоге генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. — Всеобъемлющие системы правосудия, сосредоточенные вокруг прав женщин, имеют важнейшее значение для предотвращения и прекращения этого насилия».

34% убитых женщин и девочек были убиты партнерами, 24% — другими членами семьи. Незнакомыми людьми были убиты 42%. Если женщин с большей вероятностью убивают те, кого они знают, а не незнакомые люди, то ситуация с убийством мужчин диаметрально противоположна — их чаще всего (в 80% случаев) убивают незнакомцы.

Согласно докладу, эта тенденция свидетельствует о том, что «женщины по-прежнему несут самое тяжелое бремя» в результате неравенства полов.