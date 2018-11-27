Брошенного ребенка нашли на остановке в Москве

Москва, , 12:19 — REGNUM В Можайском районе Москвы на автобусной остановке нашли брошенным шестилетнего мальчика. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в службу «112» о ЧП сообщил охранник бизнес-центра (БЦ) на ул. Верейская 26 ноября. Звонивший сообщил, что в БЦ брошенного ребенка привела женщина. Ребёнок, который всю ночь провел на улице, был одет неопрятно и не по сезону.

«Прибывшие на место оперативники опросили женщину… — сообщил источник. — Она пояснила, что обнаружила мальчика без сопровождения взрослых».

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить, почему ребенок оказался один ночью на улице.

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