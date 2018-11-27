На Кубань привезли новогодние ели из Дании

Краснодар, , 12:16 — REGNUM Первая партия новогодних деревьев из Дании поступила в Краснодарский край, сообщила 27 ноября пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В общей сложности на Кубань из Дании привезли 1400 новогодних деревьев, их доставили на территорию таможенного поста «Прикубанский» в Краснодаре. Деревья успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль — согласно заключению специалистов ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», признаков их заражения карантинными объектами не выявлено. 1400 новогодних деревьев были выпущены для реализации.

Новогодние базары на Кубани пока не открылись. В прошлом году, например, в Краснодаре елки начали продавать с 15 декабря — было открыто 48 елочных базаров. В Новороссийске в этом году обещают открыть 37 торговых точек. На Кубань новогодние деревья — ели, сосны, пихты — везут из питомников разных российских регионов.