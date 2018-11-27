Жильцов незаконно построенных домов в Дагестане переселят в новый городок

Махачкала, , 12:14 — REGNUM В Дагестане может быть создан с специальный городок, где будут построены дома для расселения жителей из незаконно построенных многоквартирных домов, подлежащих сносу. Этот вопрос планируется вынести на региональный референдум. Идею о создании такого проекта высказал глава Дагестана Владимир Васильев 26 ноября, в ходе рабочего совещания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Наведение порядка в сфере градостроительства Владимир Васильев назвал наиболее ответственной и благородной задачей из имеющихся на сегодняшний день. По его словам, взрослые жители Махачкалы с болью смотрят на всё то, что было построено в городе за последние десятилетия.

Руководитель региона отметил, что для строительства нового городка необходима площадь под застройку. Он предложил членам правительства рассмотреть возможность расширения столицы республики или создать вблизи Махачкалы так называемый город-спутник.

«Я не вижу другого решения, чтобы выйти из сложившегося десятилетиями кризиса, связанного с качеством застройки. А это просто жизненно необходимо сделать», — заявил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Дагестан с рабочим визитом посетила делегация Министерства строительства и ЖКХ России во главе с замминистра Леонидом Ставицким. Он сообщил, что в настоящее время в республике насчитывается 384 незаконно построенных многоквартирных дома. Большая часть из них приходится на столицу.

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Однако, как заверил Ставицкий, сноситься дома будут лишь в крайне безвыходных ситуациях, если в ходе тщательного анализа выяснится, что они не отвечают требованиям безопасности. Если же объект можно сохранить и усилить, то сноситься он не будет.

Работы по обследованию незаконных объектов будут финансироваться из резервного фонда правительства России. По их результатам будет определен необходимый объем средств для будущих действий.

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