Москомархитектура согласовала проект гаражного комплекса на севере Москвы

Москва, , 12:34 — REGNUM Москомархитектура согласовала проект нового гаражного комплекса в районе Левобережный на севере столицы. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры. Всего объект будет рассчитан на 140 машино-мест.

«Общая площадь здания составит более шести тысяч квадратных метров. Четырёхэтажный гараж, удачно вписанный в окружающую застройку, сможет удовлетворить потребности жителей в местах для парковки», — подчеркнул Кузнецов.

Так, на первом этаже гаражного кооператива будут находиться подсобные помещения, магазин и кафе. Второй этаж займут административные кабинет, а остальную площадь — места для автомобилей. В подвальном этаже оборудуют автомойку, рассчитанную на три машины.

Согласно проекту, гараж будет закрытого типа, с остекленными окнами. Территорию вокруг будущего объекта планируется благоустроить, а также дополнительно организовать открытую парковку на прилегающей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москомархитектура согласовала проект строительства гаражного кооператива «Старт» общей площадью 5845 кв. в столичном районе Орехово-Борисово. Объект рассчитан на восемь гаражных рядов и 300 машино-мест.

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