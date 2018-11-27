Жители России составляют четверть всех туристов Южной Карелии

Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Примерно четверть всех туристов, остающихся с ночевкой в гостиницах Южной Карелии (область Финляндии, граничащая с Россией), составляют жители России. Об этом сообщил директор регионального маркетингового агентства ГоуСайма Юха Сорьонен на пресс-конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

В общей сложности на территории региона зафиксировали более 500 тысяч ночевок в гостиницах.

«В сегменте ночующих туристов Россия для нас — очень важный регион. Но надо отметить, что очень много россиян приезжают в Финляндию без ночевки, то есть это однодневные туристы», — отметил Сорьонен.

Он выделил три фактора, которые привлекают российских туристов в Финляндию. Первый из них — удобное географическое положение. Во-вторых, по мнению Сорьонена, жителей России привлекают тишина, спокойствие и безопасность. Наконец, в-третьих, не малую роль играет и качество услуг. В частности, во многих финских гостиницах и центрах работает русскоговорящий персонал.

Между тем, как ранее сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, количество ночей, которые российские туристы провели в Лаппеенранте, увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом.

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