Защитница Байкала выступила против запуска воздушных шаров в школах Бурятии

Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM Эколог, директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева написала открытое письмо властям Бурятии с просьбой запретить запуск гелиевых шаров на массовых школьных мероприятиях. По её словам, это абсолютно антиэкологичная традиция, которая вредит окружающей среде.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, текст письма эколог опубликовала 26 ноября на своей странице в соцсети Facebook. При этом Наталья Тумуреева подчеркнула, что руководство одной из школ отреагировало на её предложение вполне адекватно, однако родители учеников заявили, что «шары будут и точка!»

«В этом году по всей Республике Бурятия пошли в школу 16,5 тыс. первоклассников, из низ 6,9 тыс. в городе Улан-Удэ. И почти во всех школах есть традиция выпускать гелиевые шары в воздух. Почти 7 тыс. шаров поднялись над городом Улан-Удэ и упали в его окрестностях», — говорится в письме, адресованном министру образования и науки Бурятии и председателю комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Эколог объясняет, что после падения воздушных шаров на землю или в воду их латексные оболочки и полиэтиленовые верёвки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Кроме того, яркий вид шаров привлекает рыб, птиц и млекопитающих, становясь для них «смертельным кормом». Также животные могут погибнуть, запутавшись в обрывках верёвок, привязанных к шарам. И, в конце концов, это дополнительный мусор как для города, так и для республики в целом.

«В мае снова тысячи шаров устремятся в небо на последних звонках и выпускных из школ и детских садов. Не пора ли задуматься о введении более экологичных традиций? Особенно на территории Республики Бурятия, где был создан первый в России заповедник, где находится участок Всемирного природного наследия озеро Байкал», — отметила эколог.

Она напомнила, что ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поддержал призыв работников заповедников ограничить запуск гелиевых шаров во время массовых гуляний.

«В связи вышеизложенным прошу вас запретить (не рекомендовать, а именно запретить) запуск гелиевых шаров на массовых школьных мероприятиях. Провести разъяснительную работу среди директоров, завучей школ», — резюмировала директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2018 года в Тюмени скончался четырёхлетний мальчик, проглотивший фрагмент воздушного латексного шара. Трагедия произошла в детском саду. Ребёнок проглотил фрагмент шарика, и ему сразу же стало плохо. Сотрудники детсада вызвали скорую помощь. Как только медики извлекли из организма мальчика фрагмент шара, ребёнок впал в кому.

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