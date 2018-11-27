Поток финских туристов в Петербург увеличился на 13%

Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В 2018 году за первое полугодие Санкт-Петербург посетили 300 тысяч финских туристов, что на 40 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экономические показатели всегда влияют на развитие туризма, и сегодня они складываются благоприятным образом. Мы видим, что иностранные туристы, европейские, и финские в том числе, всё больше выбирают Санкт-Петербург. Точные цифры мы подведем в конце декабря», — отметил Панкевич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проекты приграничного сотрудничества между Финляндией и Ленинградской областью Visit Vuoksi и «Дорогами Суворова» рассмотрят в марте 2019 года. Об этом сообщила руководитель информационно-туристского центра Ленинградской. Проекты направлены на развитие экологического туризма и соединение бизнеса и музейного пространства.

Напомним также, что в марте 2018 года глава финской делегации, председатель Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией Дарья Скиппари-Смирнова во время визита в Крым предложила организовать безвизовый въезд для граждан Финляндии на полуостров и открыть прямое авиасообщение из Хельсинки.

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