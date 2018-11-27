Француз отпраздновал свой 107 день рождения на велопрогулке

Прива, Франция, , 11:45 — REGNUM Француз отпраздновал свой 107 день рождения, проехав на велосипеде 15 км по зеленой дороге в департаменте Ардеш, на юге Франции, сообщает Euronews.

Известно, что, родившись до начала Первой мировой войны, Роберт Маршан работал пожарным, выращивал сахарный тростник, а также продавал вино.

Реберт Маршан заявил, что не думал, что у него это получится. «Я не думал, что смогу это сделать, но я в порядке, несмотря на холодную погоду», — заявил велосипедист.

107-летнего Роберта Маршана попросили открыть тайну своего долголетия, и он заявил, что все дело в здоровом образе жизни: «много фруктов и овощей, не слишком много кофе, никаких сигарет и совсем немного алкоголя».

Напомним, Франция входит в десятку стран мира с высоким уровнем средней продолжительности жизни, в среднем больше 81 года. Эксперты связывают это с правильным питанием и хорошим медицинским обслуживанием.