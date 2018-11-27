Танзания получила туристическую награду от National Geographic

Додома, , 12:25 — REGNUM Танзания получила туристический приз, став наиболее привлекательной для туризма страной по версии журнала «National Geographic». Посол Танзании в России Симон Мумви получил награду «National Geographic Traveler Awards» в Москве от имени страны.

Как сообщает министерство иностранных дел и по делам сотрудничества в Восточной Африке Танзании, Танзания победила в ходе онлайн голосования, проводившегося на сайте журнала «National Geographic». В интернет-опросе приняло участие более 263 000 россиян.

По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, российские граждане уже в третий раз с 2011 года выбирают Танзанию в качестве лучшей страны для туризма. В 2011 году Занзибар получил награду «Star Level» в номинации лучшее место для пляжного отдыха на африканском континенте.

«National Geographic Traveler Awards» — это престижная туристическая награда в России.

«Данное достижение является результатом усилий Танзании, а именно посольства Танзании в России, министерства туризма континентальной части Танзании и Занзибара, а также все учреждений, отвечающих за вопросы внутреннего и внешнего туризма, продвигающих достопримечательности нашей страны в разных уголках страны» — говорится в сообщении.

Количество русских туристов с увеличилось в 2,5 раза. Если в 2012 году Танзанию посетило лишь 4021 россиянин, то в 2017 это число возросло до 10 060.