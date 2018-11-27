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Танзания получила туристическую награду от National Geographic

Общество

Танзания стала лучшим туристическим направлением по версии журнала «National Geographic», получив приз “National Geographic Traveler Awards”

Танзания получила туристическую награду от National Geographic
На просторах Танзании

Додома, 27 ноября 2018, 12:25 — REGNUM  Танзания получила туристический приз, став наиболее привлекательной для туризма страной по версии журнала «National Geographic». Посол Танзании в России Симон Мумви получил награду «National Geographic Traveler Awards» в Москве от имени страны.

Как сообщает министерство иностранных дел и по делам сотрудничества в Восточной Африке Танзании, Танзания победила в ходе онлайн голосования, проводившегося на сайте журнала «National Geographic». В интернет-опросе приняло участие более 263 000 россиян.

По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, российские граждане уже в третий раз с 2011 года выбирают Танзанию в качестве лучшей страны для туризма. В 2011 году Занзибар получил награду «Star Level» в номинации лучшее место для пляжного отдыха на африканском континенте.

«National Geographic Traveler Awards» — это престижная туристическая награда в России.

«Данное достижение является результатом усилий Танзании, а именно посольства Танзании в России, министерства туризма континентальной части Танзании и Занзибара, а также все учреждений, отвечающих за вопросы внутреннего и внешнего туризма, продвигающих достопримечательности нашей страны в разных уголках страны» — говорится в сообщении.

Количество русских туристов с увеличилось в 2,5 раза. Если в 2012 году Танзанию посетило лишь 4021 россиянин, то в 2017 это число возросло до 10 060.

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Зарубежная хроника
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