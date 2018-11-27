Бангладеш – мировой лидер по показателю гендерного равенства оплаты труда

Дакка, , 12:27 — REGNUM Бангладеш стала мировым лидером по гендерному равенству оплаты труда. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на доклад под названием «Заработная плата в мире в 2017—2018 годах», опубликованный международной организацией труда (МОТ) 26 ноября.

Примечательно, что в Бангладеш величина гендерного разрыва в оплате труда составила всего лишь 2,2%. Это почти в 10 раз меньше среднего мирового показателя, равного 21,2%. Примечательно и то, что последнюю строчку в рейтинге стран мира по величине гендерного разрыва в заработной плате заняла другая южноазиатская страна — Пакистан. Согласно данным доклада МОТ, Бангладеш также является единственной страной в мире, где оплата труда женщин, занятых неполный рабочий день, превысила соответствующий показатель для представителей мужского пола.

Доклад «Заработная плата в мире» публикуется международной организацией труда ежегодно. В нем представлены данные об оплате труда в 136 странах мира.