Застройщики Екатеринбурга отказались строить центр «Эрмитаж-Урал»

Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Строительные компании Екатеринбурга отказываются работать на муниципальных объектах. Об этом 27 ноября на заседании городской думы заявил депутат Владимир Крицкий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт в том числе и о центре «Эрмитаж-Урал». Напомним, ранее два конкурса на строительство этого объекта были сорваны. Желающих просто не нашлось.

По словам Крицкого, причиной этого является сильно заниженная сметная стоимость. Строительные организации не готовы работать себе в убыток.

Депутат призвал представителей города и области разобраться в этом сметном вопросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, филиал Государственного Эрмитажа решили построить в Екатеринбурге в 2014 году. Сдать его планировалось в 2017 году. Но возникли проблемы: вначале с культурным слоем, а теперь с проектированием и строительством. Предыдущие два конкурса оказались провалены — заявок не поступило.

Стоимость работ оценивается в сумму более 217 млн рублей.

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