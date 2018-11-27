Чудо медицины: родившаяся с весом 460 г девочка отметила 8-й день рождения

Фульда, Германия, , 11:25 — REGNUM Экстремально недоношенные дети имеют крайне мало шансов на выживание и последующее нормальное развитие. Но случай с самым недоношенным ребенком Европы можно назвать медицинским чудом: Фрида из немецкого города Фульда в ноябре отметила свой 8-й день рождения и уже ходит в школу, пишет издание Die Welt 27 ноября.

Фрида родилась в ноябре 2010 года на 21-й неделе внутриутробного развития, ее вес составлял всего 460 г. Ее брат-близнец скончался спустя шесть недель после рождения от проблем с сердцем и кишечником.

Сейчас Фрида почти здорова, хотя немного отстает от сверстников: ее рост составляет 115 см, вес — 17 кг. У нее есть проблемы с концентрацией внимания, которые компенсируются ее высоким интеллектом. Девочка очень мало ест, питание всегда было для нее трудным процессом.

Но проблемы с вниманием и питанием — ничто в сравнении с тем, что обычно угрожает недоношенным детям: угроза кровоизлияния в мозг, болезни легких, сердца, кишечника, сетчатки глаза, постоянный риск лишиться трудоспособности. В вопросе дальнейшего развития Фриды медики воздерживаются от прогнозов.

В 2014 году в США родился младенец, побивший рекорд Фриды по раннему рождению. Он провел в утробе матери всего на один день меньше, чем она.

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