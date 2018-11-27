Жителям посёлка в ЕАО подавали из крана непригодную для питья воду

Биробиджан, , 11:22 — REGNUM В посёлке Теплоозерск Облученского района Еврейской автономной области вода, которая текла из кранов жильцов многоквартирных домов, оказалась непригодной для использования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 27 ноября, многочисленные жалобы местных жителей на грязную с неприятным запахом воду проверили сотрудники надзорного ведомства.

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Установлено, что услуги по водоснабжению в поселок Теплоозерск осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «Горное». Анализ проб воды показал, что её качество не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Согласно протоколу лабораторных исследований в пробах воды показатели концентрации железа и мутности превышают допустимые нормативы, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин», — уточнили в прокуратуре.

От ресурсоснабжающей организации потребовали не только принять меры по обеспечению потребителей качественным водоснабжением, но и оштрафовали ООО «Горное» на 20 тыс. рублей.

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