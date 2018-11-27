Тель-Авив, Израиль, , 16:07 — REGNUM В Тель-Авиве прошел марш против насилия в отношении женщин. Как сообщает израильская телерадиокомпания Kan, в акции приняло участие более тысячи израильтян.

Митинг начался возле здания муниципалитета Тель-Авива, затем активисты прошли по главным улицам города. Сообщается, что на время проведения марша было заблокировано автомобильное движение в некоторых районах города.

Данная акция была приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Кроме того, организаторы марша выразили свою обеспокоенность возросшим числом случаев домашнего насилия, жертвами которых оказываются женщины.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой Сарой посетил одно из убежищ для женщин-жертв домашнего насилия. В ходе данного мероприятия глава правительства заявил о своем намерении создать специальную комиссию по борьбе с насилием в семье.