Сотрудников израильской авиакомпании обвиняют в контрабанде кокаина

Иерусалим, , 11:15 — REGNUM Полиция Израиля подозревает несколько сотрудников авиакомпании «Эль-Аль» в контрабанде крупных партий кокаина. По данному делу задержаны четверо подозреваемых — мировой суд города Ришон ле-Цион продлил их арест на неделю для выяснения обстоятельств преступления. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что одним из главных фигурантов резонансного дела является Рами Йогев, высокопоставленный сотрудник компании «Эль-Аль». На данным момент Йогев находится под стражей и уже дал признательные показания. Следователи уверены, что против сотрудника национального авиаперевозчика «существуют куда более серьезные улики чем, те, что уже представлены следствию».

Кроме Йогева полиция задержала еще двоих сотрудников авиакомпании, а также бывшего сотрудника службы безопасности премьер-министра страны Шалома Бано.

По данным следствия, крупная партия кокаина была обнаружена в ручной клади одного из подозреваемых во время таможенной проверки в аэропорту имени Бен-Гуриона.