Студенты Вятского госуниверситета познакомились с работой следователей

Киров, , 11:09 — REGNUM Заместитель руководителя кадрового подразделения СУ СК России по Кировской области полковник юстиции Владимир Дружков посетил Вятский государственный университет, где провел встречу с будущими юристами. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Встреча проходила в рамках взаимодействия университета и регионального следственного управления СК России. Организатором мероприятия выступила кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности, а участниками стали студенты и выпускники юридического института ВятГУ.

«Дружков рассказал о деятельности Следственного Комитета РФ, требованиях и условиях прохождения службы в территориальном следственном управлении, включения в кадровый резерв, а также институт помощников следователя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие имело профориентационную направленность и стало полезным для всех его участников.

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