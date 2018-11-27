Вторник, 27 Ноября 2018 года
12:17:06 МСК

Студенты Вятского госуниверситета познакомились с работой следователей

Общество

Встреча в вузе носила профориентационную направленность

Киров, 27 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  Заместитель руководителя кадрового подразделения СУ СК России по Кировской области полковник юстиции Владимир Дружков посетил Вятский государственный университет, где провел встречу с будущими юристами. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Встреча проходила в рамках взаимодействия университета и регионального следственного управления СК России. Организатором мероприятия выступила кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности, а участниками стали студенты и выпускники юридического института ВятГУ.

«Дружков рассказал о деятельности Следственного Комитета РФ, требованиях и условиях прохождения службы в территориальном следственном управлении, включения в кадровый резерв, а также институт помощников следователя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие имело профориентационную направленность и стало полезным для всех его участников.

Читайте также: Путин выразил благодарность ректору ВятГУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить