ЕС и Всемирный банк поддержат развитие вьетнамской энергетики

Ханой, , 16:37 — REGNUM 26 ноября в Ханое состоялась вторая встреча на высоком уроне Группы по энергетическому партнерству с Вьетнамом, в которой участвовали представители ЕС и Всемирного банка.

Выступая на встрече, глава делегации ЕС Бруно Анжелет заявил, что для наращивания поставок энергии при защите окружающей среды Вьетнам должен уделять большее внимание частным инвестициям, фотоэлектрическим системам, устанавливаемым на крышах домов, а также провести реформы энергетической структуры страны. Представитель ЕС также отметил, что несмотря на факт привлечения проектами ветряной и солнечной энергетики иностранных инвестиций, законодательная база для деятельности предприятий в данных областях невелика. Одновременно Вьетнаму необходимо разработать стратегию отказа от каменного угля.

Представитель ЕС совместно с представителем Всемирного банка Османом Дионом заверили Вьетнам в готовности оказывать поддержку в развитии устойчивой и чистой энергетики в стране при поддержании приемлемых цен на электроэнергию для простых граждан, сообщает издание Vietnam+.

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Данг Хоанг Ан заявил, что Вьетнам будет придерживаться рекомендаций, выработанных в ходе встречи.