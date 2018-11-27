Военное положение введено там, где не поддерживают Порошенко — эксперт

Киев, , 11:11 — REGNUM География военного положения на Украине практически совпадает с регионами, где меньше всего поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко, отметил экономист Виктор Скаршевский 27 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт опубликовал две карты — военного положения и результатов голосования на выборах 2014 года. Военное положение введено во всех регионах, где Порошенко набрал меньше всего голосов. Исключение составляет Винницкая область, в которой также введено военное положение, несмотря на то, что там Порошенко поддержали 66,39% избирателей.

«Похоже голосов для узурпации не нашлось даже в коалиции, и это полувоенное полуположение на полстраны — фиговый листок и «окончательное прощай» для гаранта. Правда в юго-восточных областях, если военное положение продлят, будет сорвана избирательная кампания», — прокомментировала ситуацию политический эксперт Елена Дьяченко.

Напомним, Верховная рада Украины ввела военное положение в десяти областях Украины с 28 ноября до 27 декабря 2018 года.

Поводом для такого решения стал инцидент с украинскими военными кораблями, задержанными в Керченском проливе за нарушение морской границы России.

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Отметим, украинские власти не рискнули ввести военное положение в Крыму, который Украина считает своей территорией. Это лишний раз подтверждает мнение экспертов, что военное положение введено не для отпора несуществующей военной угрозы со стороны РФ, а для решения политических задач, которые стоят перед ныне действующим президентом Украины Петром Порошенко.

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