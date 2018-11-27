Пользователи просят добавить в игру The Elder Scrolls VI «Бабушку-блогера»

Ричмонд, США, , 11:52 — REGNUM Пользователи попросили компанию Bethesda добавить в игру The Elder Scrolls VI женщину по имени Ширли Карри. Пожилой жительнице США 82 года, и она боится не дожить до релиза новой части серии The Elder Scrolls, сообщает Eurogamer.

Вице-президент Bethesda Пит Хайнс в своём недавнем интервью делился подробностями о выходе новой части The Elder Scrolls. Карри оставила комментарий к видеоролику, в котором сообщила, что вряд ли успеет насладиться новой частью игры. Ведь к предполагаемому выходу проекта ей будет уже 88 лет. Фанаты, растроганные словами Ширли Карри, решили принять соответствующие меры.

Пользователь Reddit с ником phantom-scribbler написал обращение к компании Bethesda, в котором попросил добавить пожилую женщину в игру в качестве одного из персонажей. Юзер также отметил, что для Bethesda это привычная практика — они уже добавляли в Skyrim одного из фанатов игры, погибшего от рака в 2011 году. Пользователи поддержали инициативу phantom-scribbler, и группа энтузиастов запусили петицию на Change.org о создании специальной модификациии для игры, посвящённой «Бабушке Ширли».

Напомним, что Ширли Карри — популярный видеоблогер, известный как «Бабушка-блогер». Женщина сняла более 300 видеороликов по игре The Elder Scrolls V: Skyrim и попала в Книгу рекордов Гиннеса как «самый пожилой ютубер».

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