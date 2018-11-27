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Житель Индии женился на погибшей возлюбленной

Общество

Мужчина поклялся, что до конца жизни не будет иметь отношений с другими женщинами

Нью-Дели, 27 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  В индийском штате Тамилнад 24-летний мужчина заключил брак с телом своей невесты, погибшей в дорожной аварии. Об этом 27 ноября сообщает издание The Mirror.

Жених, следуя традициям, посыпал на голову умершей порошок синдур и поклялся, что до конца жизни не будет иметь отношений с другими женщинами. Мать молодого человека пыталась отговорить его от столь серьезного обещания и плакала во время обряда.

Известно, что молодые люди встречались несколько лет и собирались пожениться. Присутствующие сняли странную церемонию на видео, которое широко разошлось по социальным сетям.

Как сообщало ИА REGNUM, похожая свадьба состоялась в октябре в американском штате Индиана. Местная жительница устроила церемонию для своего погибшего жениха. Она пригласила гостей на кладбище, полагая, что обретет душевное спокойствие после смерти возлюбленного.

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