Вьетнамцам позволят играть в казино в 2021 г.. На острове Фукуок

Ханой, , 16:47 — REGNUM Народный комитет провинции Киензянг сообщает, что премьер-министр Вьетнама позволил включить казино в проект гостинично-развлекательного комплекса на острове Фукуок. Общая стоимость проекта составит $2,4 млрд. Основной инвестор проекта — компания Phu Quoc Tourism Investment and Development Jsc, принадлежащая конгломерату Vingroup.

Казино, строительство которого планируется завершить к 2021 г., станет первым, где смогут легально играть граждане Вьетнама. На протяжении десятилетий вьетнамские власти боролись с азартными играми как с пороком общества, и доступ вьетнамским гражданам в казино был закрыт. Однако с марта этого года в рамках экспериментальной программы, рассчитанной на три года, правительство Вьетнама разрешило вьетнамским гражданам старше 21 года с месячным доходом свыше $445 играть в местных казино. Тем не менее, каждому казино необходимо получить индивидуальное разрешение на допуск вьетнамцев. Казино на острове Фукуок станет первым казино, которое получило такое разрешение, сообщает издание VNExpress.

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается менее десяти казино. Эти казино находятся за чертой больших городов и обслуживают только иностранных туристов.