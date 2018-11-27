Будущие берлинские полицейские продемонстрировали слабое знание немецкого

Берлин, , 10:54 — REGNUM Со следующего года уроки английского языка в Берлинской полицейской академии будут заменены изучением немецкого, чтобы восполнить недостаток знания языка у курсантов. Об этом пишет издание Die Welt 27 ноября.

Проверка полицейской академии по инициативе Сената Берлина выявила многочисленные нарушения, в том числе нехватку преподавателей, непроведение запланированных занятий, отсутствие дисциплины курсантов. Но одной из главных проблем стало плохое знание немецкого языка. Поэтому с 1 марта основная доля часов изучения английского будет замещена уроками немецкого.

«В столице, конечно, имеет смысл умение говорить по-английски с многочисленными туристами. Но если основные требования к немецкому не столь хорошо выполняются, надо сконцентрироваться на немецком», — заявила новый руководитель академии Таня Кнапп. По ее словам, курсанты «имеют основные трудности с орфографией, пунктуацией и письменными текстами. И это нелегко компенсировать в течение учебного периода».

В Берлинской полицейской академии учатся около 2500 курсантов, занятие проводят 230 преподавателей. Около 40% будущих полицейских имеют миграционный фон.