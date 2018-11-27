В Южной Корее проходит форум Организации экономического сотрудничества

Сеул, , 16:16 — REGNUM С 27 по 29 ноября неподалеку от столицы Республики Корея Сеула в городе Сондо проходит форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который посвящён обществу будущего. В форуме принимают участие более 3000 гостей из 100 стран, в том числе ‑ и лидеры государств-членов Организации.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, с приветственной речью выступит министр финансов Ким Дон Ён, а также генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа. Специальными гостями форума также станут профессора экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс и Джозеф Штиглиц. Делегаты обсудят пути построения общества процветания, главным образом — с помощью государственной политики и международного сотрудничества. Будут также представлены новые концепции правительства, проанализированы возможности использования цифровых систем в управлении государством. Внедрение передовых технологий может помочь оптимизировать госаппарат и избавиться от излишней бюрократии.