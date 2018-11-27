Вторник, 27 Ноября 2018 года
12:19:47 МСК

Глава Международного олимпийского комитета посетил Фукусиму

Общество

Томас Бах посетил восстановленную после катастрофы префектуру Фукусима в Японии

Фукусима , Япония, 27 ноября 2018, 11:12 — REGNUM  Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил японскую префектуру Фукусима вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это связано прежде всего с тем, что в префектуре продолжается подготовка к Олимпийским играм 2020.

По сообщению японского новостного агентства NHK, пострадавшая от цунами в 2011 году Фукусима стремительно восстанавливается в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Японии в 2020 году.

Бах побеседовал с молодыми спортсменами, в том числе и с несколькими игроками из японской сборной по бадминтону. Кроме этого, он также встретился с бейсболистами. «Спорт дал надежду вам и вашим семьям, помог преодолеть многие проблемы. Вот она, сила спорта», — поддержал спортсменов глава МОК.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить