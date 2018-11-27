Глава Международного олимпийского комитета посетил Фукусиму

Фукусима , Япония, , 11:12 — REGNUM Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил японскую префектуру Фукусима вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это связано прежде всего с тем, что в префектуре продолжается подготовка к Олимпийским играм 2020.

По сообщению японского новостного агентства NHK, пострадавшая от цунами в 2011 году Фукусима стремительно восстанавливается в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Японии в 2020 году.

Бах побеседовал с молодыми спортсменами, в том числе и с несколькими игроками из японской сборной по бадминтону. Кроме этого, он также встретился с бейсболистами. «Спорт дал надежду вам и вашим семьям, помог преодолеть многие проблемы. Вот она, сила спорта», — поддержал спортсменов глава МОК.