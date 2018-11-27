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Из Малайзии в Финляндию депортируют четырех человек

Общество

В Малайзии подавляющее большинство населения страны составляют мусульмане

Куала-Лумпур, 27 ноября 2018, 10:26 — REGNUM  В Малайзии за проповедь христианства арестовали четырех граждан Финляндии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в минувший вторник, 20 ноября, в отеле одного из курортных островов архипелага Лангкави.

Отмечается, что местные власти уже приняли решение депортировать двух мужчин и двух женщин на родину.

Напомним, в Малайзии подавляющее большинство населения страны составляют мусульмане.

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Политика Малайзии
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