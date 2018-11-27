Из Малайзии в Финляндию депортируют четырех человек

Куала-Лумпур, , 10:26 — REGNUM В Малайзии за проповедь христианства арестовали четырех граждан Финляндии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в минувший вторник, 20 ноября, в отеле одного из курортных островов архипелага Лангкави.

Отмечается, что местные власти уже приняли решение депортировать двух мужчин и двух женщин на родину.

Напомним, в Малайзии подавляющее большинство населения страны составляют мусульмане.

Читайте также: Свадьба короля Малайзии и «Мисс Москвы» была безалкогольной