Из Малайзии в Финляндию депортируют четырех человек

Куала-Лумпур, 27 ноября 2018, 10:26 — REGNUM В Малайзии за проповедь христианства арестовали четырех граждан Финляндии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел в минувший вторник, 20 ноября, в отеле одного из курортных островов архипелага Лангкави.
Отмечается, что местные власти уже приняли решение депортировать двух мужчин и двух женщин на родину.
Напомним, в Малайзии подавляющее большинство населения страны составляют мусульмане.
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