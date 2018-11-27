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Беглов договорился с Мединским о конкурсе на памятник Даниилу Гранину

Общество

100-летие со дня рождения писателя-фронтовика отметят в 2019 году

Беглов договорился с Мединским о конкурсе на памятник Даниилу Гранину
Иллюстрация: Kremlin.ru
Даниил Гранин

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 10:22 — REGNUM  Всероссийский конкурс на создание памятника писателю Даниилу Гранину будет объявлен в самое ближайшее время. В состав жюри конкурса будут включены специалисты из Петербурга.

Как сообщили 27 ноября в пресс-службе Смольного, об этом временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился в Москве с министром культуры России Владимиром Мединским и президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, возглавляющим оргкомитет по празднованию 100-летия со дня рождения Гранина, которое будет отмечаться в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Беглов и Степашин договорились, что в рамках празднования юбилея писателя 1 января 2019 года в Центральном районе Санкт-Петербурга появится сквер его имени, а на стене дома, где жил Гранин, на Малой Посадской улице, д. 8, будет установлена мемориальная доска.

9 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится вечер памяти писателя.

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Напомним, писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2019 году исполнится 100 лет со дня его рождения. Подписан Указ президента о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Гранина и увековечении его памяти.

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