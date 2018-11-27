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В Стамбуле начался синод Константинопольского патриархата

Общество

В синоде принимает участие советник президента Украины Петра Порошенко

Стамбул, Турция, 27 ноября 2018, 10:16 — REGNUM  В Стамбуле начался синод Константинопольского патриархата, на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, сообщило 29 ноября издание Liga.net.

На собрании присутствует представитель президента Украины Петра Порошенко, советник Ростислав Павленко. Чиновник имел разговор с главой Константинопольского патриархата Варфоломеем:

«У нас была длительная, теплая беседа о событиях в Украине и об окончательных шагах к предоставлению Томоса об автокефалии».

Синод продлится до 29 ноября, после чего на Украине пройдёт объединительный собор раскольничьих религиозных организаций. На соборе будет объявлено о создании новой украинской церкви и избран её глава. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей издаст томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в десяти областях страны не помешает созданию новой церкви на Украине и что правительство Украины обеспечит безопасность участников объединительного собора.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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