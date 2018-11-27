Васильев потребовал, чтобы скорая помощь в Дагестане стала скорой

Махачкала, , 10:15 — REGNUM Республика Дагестан в 2019 году купит 70 новых автомобилей скорой помощи. Из регионального бюджета для этого будет выделено 258 млн рублей. Об этом 26 ноября рассказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов на рабочем совещании под руководством главы Дагестана Владимира Васильева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Министр доложил, что в общей сложности в регионе на сегодняшний день развернуто восемь станций и 42 отделения скорой помощи. В республике, по словам Гаджиибрагимова, функционирует 185 бригад скорой медпомощи, что составляет 66,5% от требуемого количества. Дефицит — 121 единица.

Обеспеченность бригадами в Дагестане в 3,8 раза ниже, чем в среднем по стране, и составляет 0,6 на 10 тысяч населения. А в Махачкале работает только 43 бригады скорой помощи, тогда как минимальная потребность в них — 72. Сегодня в регионе имеется 537 единиц санитарного транспорта, 359 из которых имеют срок эксплуатации более пяти лет, 170 — более 10.

Глава министерства здравоохранения также сообщил, что в 2019 году махачкалинскую станцию скорой медпомощи планируется перевести в центр города. По его словам, такой шаг приведет к сокращению времени прибытия бригад к пациенту. Было отмечено, что на сегодняшний день транспорт прибывает в среднем за 20 минут. Последняя информация вызвала неодобрение у главы республики.

«Скорая помощь приезжает через 20 минут… В столице… Как вам такое нравится? И еще не факт что приедут через это время! Здесь есть доля ответственности каждого присутствующего. Если всё это не будет меняться, то реакция будет другой», — заявил Владимир Васильев.

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Напомним, что в сентябре 2018 года правительство России объявило о выделении регионам Северо-Кавказского федерального округа 102 кареты скорой помощи. Дагестану, в частности, должно достаться 10 единиц медицинского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 608 млн рублей на обеспечение общеобразовательных школ Дагестана новыми учебниками. Средства будут направлены из резервного фонда правительства России. До конца 2018 года на эти деньги планируется купить более 2,2 млн экземпляров учебников.

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