Президенту направят свыше 1000 подписей обманутых дольщиков Подмосковья

Москва, , 10:59 — REGNUM В течение недели в администрацию президента РФ будет направлено свыше 1000 подписей обманутых дольщиков, собранных по итогам крупнейшего митинга-флешмоба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила одна из организаторов встречи Екатерина Зарубина.

Напомним, встреча обманутых дольщиков, на которой собралось 1056 человек, прошла 25 ноября в подмосковном Красногорске. Свои требования к властям официально заявили заложники 40 долгостроев.

«Люди выстроились в два знаковых числа: 108 долгостроев и 50 000 обманутых семей — такова реальная статистика по Подмосковью», — подчеркнула Зарубина.

На митинге три региона РФ — Москва, Подмосковье, Краснодарский край, анонсировали создание Межрегионального Общественного Объединения обманутых дольщиков и пайщиков РФ. Ещё шесть регионов планируют присоединиться к данному обществу по причине отсутствия диалога с властью. Так, на флешмобе присутствовали представители ЖК «Немецкая деревня» и «Белый Город». Оба объекта находятся в Солнечногорском районе Московской области под личным контролем президента РФ с 2016 года, однако до сих пор не достроены.

Также были представители недостроя СУ-155 — банк «Российский капитал» отчитался об их достройке, но недострой никуда не делся. Выступили дольщики «Урбан Групп». Они отметили, что, несмотря на пиар, им предлагают только вариант с ЖСК (достройка за свой счёт), как и остальным недостроям региона.

По итогам митинга была принята резолюция: люди требуют немедленно принять федеральную программу достроя всех объектов и единый центр контроля за её выполнением. Кроме того, должны быть заведены и расследованы уголовные дела на всех мошенников, имеющих отношение к недостроям.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в подмосковной Балашихе прошёл митинг обманутых дольщиков — представители 43 брошенных объектов Московской области вышли к зданию администрации с целью привлечь внимание властей к проблеме долгостроя и требованием принять закон по достройке всех объектов.

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