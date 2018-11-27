Суд Казахстана вынес пожизненный приговор бывшему банкиру Аблязову

Астана, , 09:48 — REGNUM В Казахстане служители Фемиды огласили приговор бывшему банкиру Мухтару Аблязову. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области сегодня, 27 ноября, признал его виновным в организации в 2004 году убийства главы АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева и приговорил к пожизненному заключению.

Читайте также: Генпрокуратура Казахстана вскрыла природу провокаций экс-банкира Аблязова

В Казахстане бизнесмен рассказал подробности заказного убийства главы банка

В силу того, что подозреваемый уже долгое время скрывается за границей, приговор суда вынесен заочно, сообщает Интферфакс.

Ранее по теме: В Казахстане прокурор запросил пожизненное заключение для банкира Аблязова

Как сообщало ИА REGNUM, банкир Ержан Татишев был застрелен из охотничьего ружья 19 декабря 2004 года. Исполнителем стал бизнесмен Муратхан Токмади, осужденный к 10,5 годам лишения свободы весной 2018 года. В суде он подтвердил, что убил председателя правления АО «Банк ТуранАлем» в 2004 году по заказу бизнесмена Мухтара Аблязова, и что его смерть не была несчастным случаем на охоте. После убийства Аблязов стал председателем совета директоров «Банк ТуранАлем». Государственный обвинитель запросил пожизненное лишение свободы для беглого банкира Мухтара Аблязова.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский суд вынес решение об экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию и на Украину