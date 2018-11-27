Москвичи увидят в декабре два звездопада

Москва, , 09:43 — REGNUM Жители Москвы в декабре смогут увидеть два звездопада, сообщает 27 ноября сайт мэра Москвы.

Метеорный поток Геминиды «станет одним из самых больших и зрелищных» в 2018 году. Он достигнет пика в ночь с 13 на 14 декабря, тогда можно увидеть до 120 падающих звёзд в час. В сообщении приводится прогноз Гидрометцентра России на эту дату, который обещает жителям Москвы ясную и безоблачную погоду.

«На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы. Мелкие космические частицы, которые сгорают в верхних слоях атмосферы нашей планеты, станут видны уже спустя чуть более часа после захода солнца», — приводится цитата пресс-службы Московского планетария.

Отмечается, что звездопад в момент пика виден невооружённым глазом, без специального оборудования.

Пик метеорного потока Урсиды ожидается в ночь с 21 на 22 декабря, тогда можно увидеть до 10 метеоров в час.