Вторник, 27 Ноября 2018 года
10:40:11 МСК

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 пройдет в Новосибирске 11 декабря

Общество

Городскую чашу огня зажгут на площади у ГПНТБ

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 пройдет в Новосибирске 11 декабря
總統府
Огонь Универсиады

Новосибирск, 27 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  Эстафета огня 29-й Всемирной зимней универсиады пройдёт в Новосибирске 11 декабря. Факельное шествие начнётся в 11:30 у Новосибирского государственного технического университета, а финиширует в 14:00 на площади Пименова у ГПНТБ. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).

Дистанция эстафеты — 2 тысячи 600 метров — разбита на две части: на левом и правом берегах Оби. Сибстрин станет одним из 20 этапов дистанции эстафеты. Церемония зажжения городской чаши огня состоится на площади Пименова.

Право пронести факел по улицам города получили 16 жителей Новосибирска: представители студенческого спорта и волонтерского движения, еще четверых факелоносцев предоставила дирекция Универсиады. Среди них студент Сибстрина — мастер спорта России, член сборной России по плаванию в ластах, призер Кубка мира Никита Кожевников.

В свою очередь в пресс-службе Универсиады-2019 сообщили, что всего к участию в конкурсе факелоносцев было допущено более полутора тысяч кандидатов, из них 57 кандидатов из Новосибирска. Факелоносцев главного события студенческо-молодежного спорта для нашего города отбирал новосибирский оргкомитет, в состав которого вошли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов и руководитель областного департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Эстафета огня Зимней универсиады — 2019 стартовала 20 сентября 2018 года — в Международный день студенческого спорта. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по улицам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, спортивные и культурные центры, во многих из которых работают ведущие университеты страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Факел эстафеты огня Зимней универсиады — 2019 пронесут 16 новосибирцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Универсиада-2019 в Красноярске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить