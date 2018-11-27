Станислава Черчесова в Северной Осетии наградили орденом

Владикавказ, , 09:33 — REGNUM Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден орденом «Слава Осетии». Этой награды уроженец республики удостоился «за большой личный вклад в развитие отечественного футбола и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в тексте указа главы республики.

Торжественная церемония вручения ордена состоялась 26 ноября в Доме правительства РСО-Алании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Руководитель республики Вячеслав Битаров, поздравляя главного тренера российской сборной, отметил, что команда достигла столь высокого результата благодаря тренерской заслуге Черчесова и воле игроков, настроенных им на серьезную, бескомпромиссную борьбу.

В ходе встречи Станислав Черчесов пообещал, что будет способствовать развитию футбола и в частности созданию инфраструктуры для детского и взрослого футбола в Северной Осетии, чтобы молодежь республики могла расти и достигать успехов.

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Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин вручил главному тренеру российской национальной сборной Станиславу Черчесову орден Александра Невского. Высокой награды тренер удостоился за достижения, которые показала сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу.