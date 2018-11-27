Регионы ДФО получат из федбюджета 192,6 млрд рублей дотаций

Якутск, , 09:29 — REGNUM Между регионами Дальневосточного федерального округа будут распределены 192,6 млрд рублей дотаций. Денег из федерального бюджета не получит только Сахалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего средств из федерального бюджета в 2019—2020 годах планируется перечислить Якутии — 46,9 млрд рублей. На втором месте по размеру дотационного обеспечения — Амурская область (43,6 млрд) и Камчатка (37,4 млрд рублей).

Значительный объём федподдержки получит также Бурятия (19,9 млрд), Забайкалье (12 млрд) и Чукотка (11,2 млрд рублей). Остальные дальневосточные регионы получат от федералов менее 10 млрд рублей средств: Приморский край — 8,7 млрд, Хабаровский — 6,4 млрд, Магаданская область — 4,7 млрд рублей, ЕАО — 1,8 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест ранее констатировал необходимость объединения регионов ДФО с целью присоединения к успешным наиболее депрессивных из них.

«При оптимистичном варианте такие меры позволят сократить бюрократический аппарат на местах и снизить нагрузку на бюджет», — констатировал эксперт.

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