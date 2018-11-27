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К Новому году Москву украсят более чем 500 елей

Общество

Самая высокая ель уже установлена на Манежной площади столицы России

Москва, 27 ноября 2018, 09:21 — REGNUM  На новогодние и рождественские праздники в Москве установят более 500 новогодних елей. Об этом сообщает 27 ноября портал московской мэрии.

Отмечается, что самая высокая ель уже установлена на Манежной площади столицы России. 20-метровое дерево украшено «в стиле ретрофутуризма» елочными игрушками в виде дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.

Сообщается, что в этом году программа фестиваля «Путешествие в Рождество» будет посвящена сказочным героям из произведений отечественных и зарубежных писателей.

Планируется, что основные мероприятия фестиваля будут проходить на Красной, Манежной и Тверской площадях, на Тверском бульваре, а также на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке и на Новом Арбате.

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