Филантропы не знают, что делать с «лишними людьми», но надеются на лучшее

Мадрид, , 09:34 — REGNUM У частных фондов и филантропов мира нет решения по поводу того, что делать с населением, которое будет высвобождаться по мере развития технологий и с учетом прибывающих в страны ЕС и США мигрантов. Об этом заявил президент испанской ассоциации фондов (АEF) Хавьер Надаль в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM о «лишних» людях 26 ноября на форуме Demos 2018 в Мадриде.

По его словам, цифровая революция началась не сегодня и не вчера. Надаль напомнил и о ее положительных сторонах — улучшении коммуникации, появлении новых услуг. Тем не менее несколько лет назад общество начало сталкиваться с очень тревожными ситуациями, такими, как якобы «вмешательство» России в выборы в США через социальную сеть Facebook, утечкой данных пользователей этой соцсети и «фейковыми новостями».

«Также нас волнует и то, что произойдет с рабочими местами, и заменят ли роботы рабочих, и этические проблемы, которые перед нами ставит использование искусственного интеллекта. Как это будем решать? Я не знаю.

Должны ли мы это решить? Я бы в принципе сказал — да, потому что мы должны быть оптимистами и мы должны думать об этом. Это еще один вопрос, который должен быть включен, и должен быть постоянный диалог по этому вопросу, который действительно волнует», — сказал Надаль.

Представитель KPMG International на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), возглавляющий глобальную повестку дня по гражданскому обществу и миграции, попечитель Фонда Vodafone Group и вице-президент Unicef UK Лорд Хастингс в своем выступлении сослался на доклад Маккинзи в котором подсчитано, что «четвертая индустриальная и цифровая революция разрушит около 400 миллионов рабочих мест, но в свою очередь в цифровом будущем, которое нас ожидает, создастся около 500 миллионов новых рабочих мест».

Хастингс пояснил, что это будет возможно, благодаря новым социальным условиям, в которых люди будут востребованы и которые создадут новые рабочие места.

«И Всемирный экономический форум публикует каждый год список компетенций, которые будут наиболее востребованы в этом году. Этот список показывает, что критическим фактором для этих 500 миллионов рабочих мест будут инвестиции наиболее развитых стран в их образование и компетенции», — сказал Хастингс. уточнив, что в настоящее время, действительно, Евросоюз переживает кризис и массовую миграцию с юга и востока в более развитые страны.

Целью этих инвестиций, по его словам, должно быть население с наименьшими возможностями найти рабочее место, потому что предполагается, что они могут делать только простую работу. В этом смысле нужно следовать примеру Китая, Южной Кореи и Индонезии, которые уже пошли по пути подобных инвестиций.

Напомним, 26 ноября в Мадриде прошел форум Demos 2018, на котором частные фонды, занимающиеся филантропией, встретились с представителями гражданского общества и НКО для продвижения 17 целей Устойчивого развития в рамках повестки 2030 в странах ЕС.

В форуме приняли участие более 80 спикеров от частных фондов и НКО, такие как директор консалтинга по филантропии европейского офиса в Лондоне фонда Рокфеллера Донцелина Баррозу, региональный директор для Европы фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. Участники «сверили часы» по продвижению к достижению Глобальной повестки Устойчивого развития 2030.