Госдума уточнит налоги с суточных контрактников

Москва, , 09:16 — REGNUM Законопроект, уточняющий вопросы взимания НДФЛ с суточных контрактников, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Инициатива вносится во исполнение постановления Конституционного суда (КС), который признал не соответствующими Основному закону страны нормы, которые не позволяют однозначно решить вопрос об обложении налогом на доходы физических лиц денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Сейчас военнослужащим-контрактникам, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Выплата военнослужащему такой денежной компенсации связана с прохождением службы за пределами установленного служебного времени, в связи с чем такая компенсационная выплата может быть отнесена к облагаемым налогом на доходы физических лиц выплатам, так как она во многом сходна с предусмотренной статьями 149 и 152 Трудового кодекса компенсацией сверхурочной работы оплатой труда в повышенном размере.

Инициатива устраняет неопределенность нормы.