АлтГУ представил опыт сотрудничества вузов на неделе образования стран ШОС

Барнаул, , 09:15 — REGNUM Опыт и перспективы развития сетевого взаимодействия университетов в азиатском научно-образовательном пространстве представил президент Алтайского государственного университета, вице-президент Ассоциации азиатских университетов Сергей Землюков, выступая с докладом в начальной части пленарного заседания на XII неделе образования государств — членов ШОС. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба вуза.

XII Неделя образования государств-членов ШОС прошла в Душанбе на базе министерства образования и науки Таджикистана и Таджикского национального университета 22−23 ноября. Целью мероприятия стало дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества в сфере высшего образования и других направлений.

Выступая на пленарном заседании, президент АлтГУ сообщил о главных результатах работы Алтайского госуниверситета в рамках Университета ШОС и Ассоциации азиатских университетов в 2012—2018 гг.: совместных проектах и образовательных программах, перспективных направлениях развития международного сетевого взаимодействия.

Землюков подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления научных и образовательных связей с ведущими вузами Таджикистана — Таджикским национальным университетом и Российско-таджикским славянским университетом, которые обладают большим потенциалом развития в формате УШОС и Ассоциации азиатских университетов.

«Роль АлтГУ в укреплении Университета ШОС, связей между вузами России и Таджикистана получила высокую оценку участников XII Недели образования стран ШОС», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках мероприятия прошли встречи представителей АлтГУ с ректором Таджикского национального университета Махмадюсуфом Имомзода, представителями вуза и студентами.

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