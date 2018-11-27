Французские производители виски надеются сделать себе имя после Brexit

Париж, , 09:19 — REGNUM В отличие от Шотландии или Ирландии, Франция не имеет настоящей традиции изготовления виски. По сообщению Еuronews, поскольку Великобритания готовится покинуть Европейский союз (ЕС), французские производители виски надеются сделать себе имя.

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«Французский рынок весьма перспективен: во Франции ежегодно потребляется более 200 тыс. бутылок виски», — заявил генеральный директор французского ликеро-водочного завода Warenghem, добавив, что из пяти заводов в 2004 году, они расширились до тридцати.

Производитель также заявил, что знания о производстве французского виски основаны на опыте французских виноделов.

Напомним, в пятерку лучших стран-производителей виски входят Шотландия, Ирландия, США, Канада и Япония. Однако французский виски региона Бретань, производящий виски из гречихи, также обрел свою популярность.