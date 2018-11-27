«Знай свой статус»: в пермских Березниках пройдёт массовая акция

Березники, Пермский край, , 09:08 — REGNUM В Березниках Пермского края 1 декабря состоится флешмоб против СПИДа. В рамках акции пройдёт экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Массовая акция запланирована на площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества и приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В 2018 году он проходит под лозунгом «Знай свой статус».

Пермский край продолжает входить в число высокопоражённых ВИЧ-инфекцией регионов. При этом в Березниках и Усольском районе отмечены зашкаливающие показатели. Так, в Березниках уровень заболеваемости в 1,6 раза превышает общекраевой показатель, в Усольском районе — в 1,9 раза. Кроме этих муниципальных образований неблагополучными в краев являются Лысьва, Карагайский и Горнозаводский районы.

За девять месяцев 2018 года в Прикамье вновь зарегистрировано 2 586 новых случаев ВИЧ-инфекции.

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