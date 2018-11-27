Здоровье жителей РФ будут выборочно проверять ежегодно

Москва, , 09:07 — REGNUM Ежегодно в Российской Федерации с 2019 года будет проводиться выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения. Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 27 ноября, на сайте правительства РФ.

«Федеральное статистическое наблюдение поведенческих факторов (населения)… заменено наблюдением состояния здоровья населения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что получаемая в рамках наблюдения за состоянием здоровья населения информация будет использоваться в ходе реализации нацпроекта «Демография».

В частности, правительство РФ намерено получить сведения, сколько жителей страны регулярно занимается спортом и физической культурой, а также ведет здоровый образ жизни. Кроме того, статистика будет использована для расчета ожидаемой продолжительности жизни граждан.

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