Власти Чукотки оспорили статус самого «пьющего» региона РФ

Анадырь, , 09:01 — REGNUM Методика расчета рейтинга трезвости российских субъектов, последнее место в котором заняла Чукотка, может давать некорректный результат. Составители рейтинга также не учли изменение показателей для Чукотки, заявил журналистам вице-губернатор региона Евгений Подлесный.

В методике расчета рейтинга присутствуют косвенные показатели, которые не учли составители списка. Кроме того, все значения нужно смотреть в динамике, а для Чукотки уровень алкоголизма падает, отметил Подлесный.

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Он пояснил, что в регионе активно борются с пристрастием населения к спиртному. Так, власти ограничивают время продажи алкоголя, растет количество населенных пунктов, где продажа алкогольных напитков ограничена или полностью запрещена.

Во всем регионе купить алкоголь в розницу нельзя с 20 часов вечера до полудня следующего дня. В определенные праздничные дни на продажу спиртного действует полный запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов, в котором самым «трезвыми» оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а самыми «пьющими» — Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

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