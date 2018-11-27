В Китайском Ибине зимой пройдет международный фестиваль вина и водки

Чэнду, Китай, , 08:56 — REGNUM Международный фестиваль вино-водочных изделий пройдет в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Фестиваль запланирован с 17 по 21 декабря в городе Ибинь, сообщили организаторы мероприятия во время пресс-конференции. Более 100 компаний-производителей алкогольной продукции из Китая, включая такие крупные водочные бренды, как Kweichow Moutai («Маотай») и Wuliangye, а также 60 винных компаний из 20 стран мира, включая США, Францию, Италию и Испанию, примут участие в мероприятии.

Фестиваль организует Ассоциация алкогольных напитков Китая (CADA) при поддержке Совета лёгкой промышленности Китая. Ожидается, что на мероприятие будет привлечено более 1 тыс. вино-водочных брендов со всего мира.

«Китайский рынок алкогольных напитков открыт для всего мира. Мы надеемся, что доля китайского алкоголя, а также его культура поможет наладить более тесные коммуникации», — заявил вице-председатель и генеральный секретарь CADA Сун Шуи.

Напомним, что такой китайский водочный бренд, как «Маотай» является не просто крайне популярным в Китае, но и фактически одним из китайских символов, наряду с драконом или пандой. В честь этой стариной водки, выпускаемой с 1704 года, даже назван аэропорт в провинции Гуйчжоу.

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