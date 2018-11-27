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Последние звездопады в 2018 году москвичи увидят 14 и 22 декабря

Общество

В небе над столицей будет пролетать до 120 метеоров в час

Москва, 27 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  В Москве в декабре можно будет наблюдать два последних в 2018 году звездопада. Первый красивый метеорный поток можно будет увидеть 14 декабря, второй — 22 декабря, сообщается на портале мэра Москвы.

В ночь с 13 на 14 декабря метеорный поток Геминиды станет одним из самых больших и зрелищных в уходящем 2018 году. Можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. Метеорный поток Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря позволит увидеть до 10 небесных тел в час.

Помешать наблюдениям за падающими звездами может только полная Луна, которая взойдет сразу после заката солнца, но синоптики на эти дни прогнозируют благоприятную погоду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве наблюдался самый яркий осенний звездопад. Метеорный поток Леониды москвичи видели в ночь с 17 на 18 ноября. Его от других метеорных дождей отличали яркость и скорость. Метеоры разгонялись до 70 км в секунду.

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Астрономия
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