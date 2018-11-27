В Биробиджане из-за подозрительного авто эвакуирован торговый центр

Биробиджан, , 08:32 — REGNUM Территория торгового центра «Гигант» в столице Еврейской автономной области (ЕАО) была оцеплена после обнаружения подозрительной автомашины, брошенной на парковке неподалёку. Об этом сообщает 27 ноября ИА «EAOMedia».

Отмечается, что посетители торгового центра были эвакуированы после того, как в полицию сообщили об автомобиле, стоящем на парковке торгового центра уже более двух суток. По сведениям агентства, на место немедленно прибыли экстренные службы и правоохранители.

Выяснилось, что один из местных жителей бросил автомобиль на парковке поскольку у машины разрядилась аккумуляторная батарея.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в связи с задымлением в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга из здания были эвакуированы около 1 тыс. человек.

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