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Между Россией и Ямайкой начал действовать безвизовый режим

Общество

Документ был подписан на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Москва, 27 ноября 2018, 08:31 — REGNUM  Сегодня, 27 ноября, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Ямайкой, соответствующий документ был подписан на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября.

Как сообщает РИА Новости, эту информацию подтвердили в МИД Ямайки и в российском внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что между всеми участниками текущего процесса ведется диалог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД РФ заверяют, что зона безвизовых поездок граждан Российской Федерации в страны Латинской Америки расширяется. Кроме того, соглашение об отмене виз подписано между Россией и Доминикой, а также ОАЭ.

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