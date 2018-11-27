Перми в декабре вернут обновлённую визитную карточку «Счастье не за горами»

Пермь, , 08:27 — REGNUM В Перми подходит к завершению процесс ремонта надписи «Счастье не за горами», которая является достопримечательность. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Перми, уже в начале декабря арт-объект установят на прежнем месте — на набережной Камы.

Изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция. Каркас «Счастья», как и сами буквы, были довольно просты в исполнении, и не были рассчитаны на длительное использование. Надпись также останется выполненной из фанеры, но подход к монтажу арт-объекта решили использовать иной — более основательный.

Металлический каркас букв будет сделан из толстостенной металлической трубы, а буквы — из влагостойкой фанеры, готовые конструкции букв будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арт-объект в октябре оказался в центре скандала. В надписи заменили буквы в первом слове и получилось «Смерть не за горами». Пермяки бурно обсуждали смысловую нагрузку изменённого арт-объекта, единого мнения насчёт такого творческого подхода не было.

Слово смерть вскоре было демонтировано, а затем пропала и вся надпись. В мэрии позже пояснили, что арт-объект решили отремонтировать.

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Тем времени полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма. С повинной к правоохранителям самостоятельно явился местный художник Алексей Илькаев. Его адвокат отметил, что своей акцией Илькаев хотел показать, что смерть рядом, и надо ценить каждый прожитый день.

В ноябре суд Ленинского района Перми вынес решение о штрафе в размере 15 тыс. рублей. В соцсетях мнения по поводу наказания разделились. Кто-то считал его мягким, кто-то наоборот суровым и предлагал пользователям скинуться, чтобы помочь художнику выплатить штраф.

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