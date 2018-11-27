Семь из десяти жителей ФРГ хотят более тесного сотрудничества с Россией

Берлин, , 08:17 — REGNUM Германии стоит расширять сотрудничество с Францией, Россией и Китаем, так считает большинство жителей ФРГ. Соответствующий опрос проведен Pew Research Center и фондом Krber-Stiftung.

В поддержку более тесных связей с Москвой высказались 69% немцев. Почти столько же — 67% — полагают, что теснее сотрудничать нужно и с Пекином. Более тесных связей с Парижем хотят 82% респондентов.

По мнению 17% жителей Германии, Россия — важный внешнеполитический партнер. В отношении Китая так считают 12% опрошенных.

Вместе с тем, за более тесные связи с РФ выступают только 35% жителей США, с Китаем — 59%. Россия, Мексика и Германия — важный внешнеполитический партнер с точки зрения 10% американцев, Китай — с точки зрения 26% жителей США.

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