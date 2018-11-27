Вторник, 27 Ноября 2018 года
09:14:10 МСК

Корвет «Громкий» поразил морскую цель ракетой «Уран»

Общество

«Громкий», который является корветом проекта 20 380, вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря 28 октября

Владивосток, 27 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  «Новейший корвет «Громкий», который вскоре должен пополнить состав сил Тихоокеанского флота (ТОФ), выполнил в акватории Японского моря стрельбу по морской цели крылатой ракетой «Уран». Об этом говорится в сообщении Минобороны России на странице в соцсети Facebook.

«Ракета («Уран») успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 км от места пуска», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России сообщала, что «Громкий», который является корветом проекта 20 380, вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря 28 октября.

Читайте также: Корвет «Громкий» вышел в море на испытания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить