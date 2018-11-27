Корвет «Громкий» поразил морскую цель ракетой «Уран»

Владивосток, , 07:46 — REGNUM «Новейший корвет «Громкий», который вскоре должен пополнить состав сил Тихоокеанского флота (ТОФ), выполнил в акватории Японского моря стрельбу по морской цели крылатой ракетой «Уран». Об этом говорится в сообщении Минобороны России на странице в соцсети Facebook.

«Ракета («Уран») успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 км от места пуска», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России сообщала, что «Громкий», который является корветом проекта 20 380, вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря 28 октября.

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